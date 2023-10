Caso scommesse, la stampa britannica titola: “Tonali e Zaniolo: bet shock”

Il caso scommesse che ha coinvolto prima Nicolò Fagioli e poi anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo è stato riportato anche dai principali quotidiani britannici. Non poteva essere altrimenti dato che sia Tonali che Zaniolo si sono trasferiti proprio in Premier League in estate. “Bet shock” scrive il Sun, che poi mette in evidenza come “le normative italiane siano molto più severe di quelle sotto la giurisdizione della Fa (Federcalcio inglese)” e parla di “una potenziale squalifica fino a tre anni qualora venisse accertata la colpevolezza“. Gli altri tabloid, dal Mirror al Daily Mail, si limitano invece alla cronaca, sottolineando che Tonali e Zaniolo hanno lasciato il ritiro della Nazionale dopo esser stati interrogati dalle forze dell’ordine.