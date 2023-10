Nba 2023/2024: 4 punti in 12 minuti per Gallinari contro Charlotte. A New York in campo il Maccabi

Prosegue la preseason Nba in vista dell’imminente inizio della regular season 2023/2024 e continua a mettere minuti nelle gambe Danilo Gallinari, reduce da un lungo stop. Dopo i 15 punti all’esordio, l’italiano che milita negli Washington Wizards ha messo a referto 4 punti, 3 rimbalzi e una stoppata nei 12 minuti in campo contro Charlotte. 98-92 il punteggio finale in favore di Washington, trascinato da Kuzma con 19 punti.

Nelle altre amichevoli, successi per Phoenix (122-11 contro Portland) e Orlando (108-105 su Cleveland). 17 punti in 18 minuti per Nikola Jokic nella sconfitta di Denver all’overtime contro Chicago (133-124), mentre Zion Williamson non va oltre i 4 punti nel ko dei suoi Pelicans per mano di Houston (120-87).

Infine, ospite d’eccezione al Barclays Center Brooklyn di New York, dove gli israeliani del Maccabi Ra’Anana hanno sfidato i Knicks. “Vogliamo andare avanti a testa alta per dare speranza ai nostri bambini: ne hanno assolutamente bisogno, ora più che mai” ha dichiarato il coach Yehu Orland, facendo riferimento all’attacco di Hamas e agli scontri nella striscia di Gaza.