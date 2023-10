MotoGP, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Indonesia 2023: svetta Martin, Bagnaia sesto

E’ Jorge Martin a mettere a referto il miglior tempo nelle prime prove libere della MotoGP del GP dell’Indonesia 2023. Prosegue l’ottimo momento di forma del pilota spagnolo, già protagonista nelle ultime uscite, capace di girare in 1:31.811 e guidare la classifica tempi. Alle sue spalle i connazionali Maverick Vinales e Aleix Espargaro, entrambi su Aprilia, mentre il suo rivale per il Mondiale, Pecco Bagnaia, è sesto a +0.759. Da segnalare una brutta caduta per Marco Bezzecchi, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze e, una volta portato al centro medico, è stato dichiarato ‘fit’ per il weekend.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1