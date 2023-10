Repubblica: controllato il cellulare di Fagioli, almeno altri dieci giocatori coinvolti nel caso scommesse

Nicolò Fagioli rischia di essere la cosiddetta punta dell’iceberg nel caso scommesse che ha coinvolto anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. A riferirlo è Repubblica, che ha approfondito la situazione, anticipando possibili risvolti e svelando ulteriori dettagli. Dopo essersi autodenunciato, Fagioli ha infatti consegnato il proprio smartphone alle forze dell’ordine, le quali sono dunque risalite a tanti altri calciatori coinvolti in questo giro di scommesse su siti illegali. Secondo il quotidiano sarebbero oltre dieci i giocatori i giocatori coinvolti, di Serie A ma non solo, di cui almeno uno della Juventus.

Trattandosi appunto di betting su piattaforme illegali e non di calcioscommesse, dunque non della deliberata alterazione dell’esito di una partita, nessuno dei giocatori andrà incontro a conseguenze penali. Tuttavia il caso è destinato a far discutere e soprattutto ad espandersi ulteriormente. Infine, Repubblica ha citato una fonte investigativa secondo cui a Coverciano ci si aspettava l’arrivo delle forze dell’ordine e che lo scoop di Fabrizio Corona non ha fatto altro che aumentare il rischio della cancellazione delle prove e, contestualmente, accelerare i tempi.