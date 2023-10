Mondiali beach volley Tlaxcala 2023: eliminate agli ottavi tutte le coppie italiane

Gli ottavi di finale dei Mondiali di beach volley 2023, in corso di svolgimento a Tlaxcala (Messico), sono risultati fatali per tutte e 4 le coppie azzurre rimaste in corsa. Il bilancio finale è stato di un solo set vinto e ben 8 persi ed ha inevitabilmente portato a quattro eliminazioni. Si spengono dunque le speranze di medaglia per l’Italia, ma c’è da dire che tutte le coppie scendevano in campo da sfavorite e, dando un’occhiata alle quote, quasi tutte erano chiamate di fatto ad una vera e propria impresa.

Samuele Cottafava e Paolo Nicolai si sono arresi per 2-0 (21-19, 21-17) ai norvegesi Mol/Sorum, mentre Daniele Lupo ed Enrico Rossi hanno ceduto il passo ai cechi Perusic/Schweiner con il punteggio di 0-2 (15-21, 17-21). Niente da fare neppure per Alex Ranghieri e Adrian Carambula, battuti dai più quotati statunitensi Partain/Benesh per 2-0 (21-14, 21-17). Nel femminile, invece, Valentina Gottardi e Marta Menegatti hanno strappato un set alle australiane Artacho/Clancy, salvo poi cedere alla distanza. 2-1 (21-18, 15-21, 15-11) il punteggio finale.