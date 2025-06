Con la gara sprint verranno assegnati oggi i primi punti del nono appuntamento della MotoGp nel circuito italiano del Mugello: tutti i modi per non perdersi alcun appuntamento.

La MotoGp torna in Italia per il Gran Premio del Mugello. Oggi, sabato 21 giugno, sarà la volta della seconda sessione di prove libere, delle qualifiche e della gara sprint, in cui verranno assegnati i primi punti del nono appuntamento del Motomondiale. Ecco orario, programma e dove vedere in tv e streaming le varie sessioni.

MotoGp, orario qualifiche e sprint

Questi sono tutti gli orari degli appuntamenti del sabato del Gp del Mugello, dalla seconda sessione di prove libere alla gara sprint:

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Gp Mugello, dove vedere qualifiche e sprint

Il Gp del Mugello, così come tutto il Mondiale di Moto Gp, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Tutti gli appuntamenti di oggi sabato 21 giugno, dalle qualifiche alla gara sprint, saranno disponibili anche in streaming sull’app Sky Go e su Now.