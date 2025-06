Il Boca Juniors crolla nel secondo turno del Mondiale per Club, interrompendo la striscia di imbattibilità delle squadre sudamericane.

Prosegue il Mondiale per Club americano e le sorprese non mancano. Nella giornata di ieri due big club europei si sono arresi davanti alla passione delle squadre del Sud America. I campioni d’Europa del Paris Saint Germain sono stati battuti dal Botafogo, che Luis Enrique ha definito miglior squadra affrontata in stagione. Il Chelsea, invece, è stato rimontato dal Flamengo, mettendo a rischio la qualificazione.

I club sudamericani, fino a questa notte, non erano stati battuti neanche una volta da quelli europei in questo Mondiale. Il record, tuttavia, è stato infranto da una delle squadre più in forma del momento: il Bayern Monaco. I tedeschi, infatti, hanno avuto la meglio sul Boca Juniors di Miguel Angel Russo.

Boca Juniors, Mondiale a rischio: sconfitta pesante per gli argentini

Dopo 24 partite ricche di emozioni e colpi di scena, nella notte è stato registrato il primo tutto esaurito di questo Mondiale per Club. A riempire gli spalti, il gialloblu del Boca Juniors e il rosso bavarese del Bayern. All’Hard Rock Stadium di Miami Garden erano presenti 63.587 tifosi.

L’atmosfera era quelle delle grandi occasioni e la prestazione delle due squadre l’ha ripagata. La squadra di Kompany è passata in vantaggio con il solito Harry Kane, ma il Boca non si è arreso e ha pareggiato con il guizzo di Merentiel. Nel finale, però, la rete di Olise ha regalato i tre punti ai bavaresi.

Il Boca Juniors, dopo il pareggio con il Benfica nel primo turno, rischia seriamente l’eliminazione. Contro l’Auckland City arriverà molto probabilmente la vittoria, ma se i portoghesi dovessero pareggiare contro il Bayern Monaco, allora sarebbero loro ad aggiudicarsi il secondo posto. Nel caso in cui il Benfica dovesse perdere e il Boca Juniors dovesse vincere, si vedrebbe la differenza reti.