Sabato 21 giugno si presenta ricco di eventi di sport in tv, a partire dai Campionati Italiani Individuali Master di Atletica da seguire su Sportface Tv, ogni mattina da oggi fino a domenica. E poi ancora la MotoGp, che sul circuito del Mugello in Italia vedrà qualifiche e Sprint Race, il ciclismo, ma anche il Mondiale per Club 2025 di calcio con il ritorno in campo dell’Inter.

MATTINA

08.30 ATLETICA – Campionati Individuali Su Pista Master: diretta streaming su Sportface Tv

08.40 MOTO3 – GP d’Italia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.05 RUGBY (Super Rugby, finale) – Crusaders-Chiefs (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP d’Italia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 GINNASTICA RITMICA (Mondiali juniores) – Concorso generale per gruppi (diretta streaming su Eurovision Sport)

10.05 FORMULA E – GP Jakarta, gara-1 (diretta tv su Eurosport 1, Canale 20; diretta streaming su Discovery+, Mediaset InfinitySky Go, NOW, DAZN)

10.10 MOTOGP – GP d’Italia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Cechia-Thailandia (diretta streaming su VBTV)

10.30 CANOA VELOCITÀ – Europei, finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

10.50 MOTOGP – GP d’Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

10.50 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill, juniores femminile (diretta streaming su Discovery+)

11.05 CICLISMO – Giro d’Italia Next Gen, settima tappa: Bra-Prato Nevoso (diretta streaming su Discovery+ e canale YouTube di Giro d’Italia dalle ore 13.20)

11.20 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill, juniores maschile (diretta streaming su Discovery+)

12.00 CICLISMO – Giro di Svizzera, settima tappa: Neuhausen am Rheinfall-Emmetten (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.00; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.50; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00)

12.00 TENNIS – WTA 500 Berlino, semifinali (diretta tv su Sky Sport Max; diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo WTA 250 di Nottingham; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

12.00 TENNIS – WTA 250 Nottingham, semifinali (diretta tv su Sky Sport 251; diretta tv su Supertennis in alternanza con il torneo WTA 500 di Berlino; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

12.15 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill, elite femminile (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.40 CICLISMO – Giro d’Occitania, quarta tappa: Saint-Gaudens – Saint-Girons (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.30)

12.50 MOTO3 – GP d’Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.55 CICLISMO – Giro del Belgio, quarta tappa: Durbuy-Durbuy (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.15)

13.00 TENNIS – ATP 500 Londra (Queen’s), semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

13.10 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill, elite maschile (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.35 CICLISMO FEMMINILE – Copenhagen Sprint (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.10)

13.45 MOTO2 – GP d’Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Giappone-Cina (diretta streaming su VBTV)

14.30 CANOA VELOCITÀ – Europei, finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

POMERIGGIO

15.00 MOTOGP – GP d’Italia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Repubblica Dominicana-Brasile (diretta streaming su VBTV)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Travellers Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.00 TENNIS – ATP 500 Halle, semifinali (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

16.00 CALCIO FEMMINILE (Europei Under 19) – Italia-Francia (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

16.00 BASKET FEMMINILE (Europei) – Francia-Svizzera (diretta streaming su DAZN)

16.20 NUOTO – Meeting di Merano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Paesi Bassi-USA (diretta streaming su VBTV)

16.30 BMX (Coppa del Mondo) – Racing maschile/femminile a Papendal, semifinali e finali (diretta streaming su Discovery+)

17.30 BASKET FEMMINILE (Europei) – Slovenia-Serbia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

17.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Gran Bretagna, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

18.00 CALCIO (Europei Under 21, quarti di finale) – Portogallo-Paesi Bassi (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 CALCIO (Mondiale per Club) – Mamelodi-Borussia Dortmund (diretta streaming su DAZN)

18.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Gran Bretagna, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)

18.30 PALLANUOTO (Trinacria Cup, amichevole) – Italia-Grecia (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

18.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Corea del Sud-Turchia (diretta streaming su VBTV)

18.30 EQUITAZIONE – Global Champions Cup a Parigi, salto a ostacoli (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

SERA

19.30 BASKET FEMMINILE (Europei) – Grecia-Turchia (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Francia-Serbia (diretta streaming su VBTV)

20.30 CALCIO A 5 (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Napoli-Catania (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europei Under 21, quarti di finale) – Spagna-Inghilterra (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

21.00 BASKET FEMMINILE (Europei) – Italia-Lituania (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Mondiale per Club) – Inter-Urawa (diretta tv su Canale 5; diretta streaming su Mediaset Infinity, DAZN)