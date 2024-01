MotoGP: notte in ospedale per Morbidelli dopo la caduta a Portimao

Dopo la caduta di ieri sul circuito portoghese di Portimao, Franco Morbidelli ha trascorso la notte in ospedale. Il pilota italiano si stava allenando con una moto stradale in vista dei test ufficiali della top class in programma la settimana prossima a Sepang, e secondo quanto riporta il team Prima Pramac Racing è stato trattenuto al Faro Hospital per motivi precauzionali e di sicurezza. In sella alla Ducati Panigale V4S, Morbidelli è finito a terra alla curva 9, caduta che ha portato alle bandiere rosse, fermando quindi l’attività in pista per agevolare i soccorsi. I primi esami effettuati in ospedale hanno fornito indicazioni incoraggianti, ma resta comunque in dubbio la sua presenza a Sepang per i test in programma dal 6 febbraio.