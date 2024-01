Ceferin assicura: “Durante il mio mandato non si giocheranno finali di Champions in Arabia Saudita”

Intervenuto al congresso Spobis sullo sport business ad Amburgo, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha escluso che la finale di Champions League si giochi in Arabia Saudita: “Non accadrà, almeno non durante il mio mandato, ma non sarò qui all’infinito“. Ceferin ha poi detto la sua proprio sugli investimenti significativi del paese saudita: “Sarebbe più utile far crescere i loro giovani invece che strapagare giocatori che non sono più adatti per giocare in Europa. E poi i tifosi di calcio non seguono i giocatori singoli ma la propria squadra e la propria nazionale“. Nonostante l’Arabia Saudita sia sempre più presente nel mondo dello sport, Ceferin continua ad esprimere il proprio disappunto e non apre ad una possibile collaborazione.