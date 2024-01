Diletta Leotta e Loris Karius si sposano. La conduttrice Dazn: “Ho detto sì”, nozze in arrivo

“Devo dire una cosa.. I said yes!”. Diletta Leotta su Instagram annuncia così le sue nozze in vista con Loris Karius, il portiere del Newcastle con cui ha già avuto una figlia, Aria, pochi mesi fa, il 16 agosto. La proposta di matrimonio risale proprio in quel periodo, ma viene resa nota proprio ora dalla coppia: “Ho aspettato qualche mese a dirvelo perche’ io e Loris volevamo viverci quanto piu’ possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia”, ha spiegato la conduttrice di Dazn.