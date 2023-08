MotoGP, Morbidelli: “Futuro? Sono ancora giovane, penso l’Academy mi aiuterà”

Franco Morbidelli commenta l’addio a Yamaha, che avverrà al termine di questa stagione: “Ho vissuto grandi emozioni in MotoGP. Oggi, a 28 anni, sono ancora giovane e penso che l’Academy mi aiuterà a trovare delle opportunità. Non stiamo andando bene, inutile nasconderlo, poi il team ha deciso di puntare su Rins che è un gran pilota. Con Yamaha siamo stati insieme per tutta la mia carriera in MotoGP, abbiamo ottenuto grandi risultati e ho avuto grandi stagioni all’inizio mentre le ultime due non sono state positive, ma ho un buon rapporto con tutti nel team e a livello personale resteremo vicini”.