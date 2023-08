Lazio, Kamada è sbarcato nella Capitale: domani visite mediche e firma del contratto

La Lazio è pronta ad abbracciare il suo nuovo acquisto. L’esterno offensivo Daichi Kamada, svincolatosi dall’Eintracht Francoforte dopo quattro stagioni in riva al Meno, è sbarcato in queste ore nella Capitale ed è stato accolto con grande calore dai tifosi biancocelesti. Il classe 1996, che si legherà al club capitolino per due anni con opzione per il terzo a tre milioni di euro a stagione, domani sosterrà le visite mediche di rito alla clinica Paideia e successivamente apporrà la firma sul nuovo contratto.