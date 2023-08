Gp Silverstone, Quartararo: “Darò il mio 100%. Rins? Nuova sfida per lui”

Fabio Quartararo, pilota della Yamaha, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Gran Bretagna, del suo futuro compagno di squadra: “Dobbiamo approcciare le gare in modo molto diverso quest’anno. Anche a Silverstone darò il mio 100%. Morbidelli? Gli auguro il meglio per il futuro. Per Rins è una nuova sfida per lui, ma anche per me. Ha grande esperienza con moto diverse come Suzuki e Honda”.