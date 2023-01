Calciomercato: si complica il trasferimento di Isco alla Salerniatana

Si complica il possibile passaggio di Isco alla Salernitana. L’ex giocatore del Real Madrid, ora svincolato, ha sul tavolo le offerte di Wolverhampton e MLS, pretende un contratto da 2,5 milioni di euro per i prossimi 6 mesi e da 4 per l’anno successivo, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Molto difficile per i parametri del club di Iervolino che possa essere soddisfatto.