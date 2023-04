MotoGP, Mondiale 2023: la classifica piloti aggiornata dopo la sprint race del GP delle Americhe

La classifica piloti del Mondiale 2023 di MotoGP aggiornata dopo la sprint race del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della nuova stagione. Il primo posto ottenuto da Bagnaia nella minigara non gli permette di ritrovare il primato in classifica generale, ma si mette per a -1 da Bezzecchi. Sprofondo Quartararo, fermo in tredicesima posizione con 18 punti. Di seguito la classifica piloti del 2023 aggiornata.

MOTOGP – LA CLASSIFICA AGGIORNATA