Breda-Willem interrotta per scontri: ecco cosa succede con le scommesse

Finale tutt’altro che tranquillo in Nac Breda-Willem II, match valevole per la trentatreesima giornata della Serie B olandese. Con gli ospiti in vantaggio sullo 0-1, grazie al gol di Kabangu al 74‘, succede di tutto: arrivano birre, oggetti in campo di qualsiasi tipo che costringono l’arbitro ad interrompere il gioco. Gli scontri però non si fermano e allora, addirittura, arriva il triplice fischio. La partita dunque non riprenderà questa sera ed è probabile che possa arrivare anche uno 0-3 a tavolino. Ma cosa succede per le scommesse? Le quote che si sono concluse sino a quel momento (tipo Over 0.5 gol) verranno pagate, mentre tutte le quote che non si sono concluse (tipo 1, X, 2) invece non verranno pagate e saranno nulle. Dunque verrà tolta la quota all’interno di una giocata multipla, se la giocata era singola invece verranno ridati i soldi della giocata. A meno che la partita non si finisca entro 72 ore.