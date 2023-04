Highlights e gol Psg-Lens 3-1, Ligue 1 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 68

Gli highlights e i gol di PSG-Lens 3-1, sfida valevole per la trentunesima giornata di Ligue 1 2022/2023. I parigini calano il tris e mettono un’ipoteca sul titolo. La gara cambia con il rosso rimediato da Abdul Samed, che al 19′ lascia i suoi in dieci. La squadra di Galtier ne approfitta e trova la via del gol con Mbappé, Vitinha e Messi. Il Lens accorcia le distanze nella ripresa con Frankowski, ma poco importa. Il Psg vola sul +9 e fa un bel passo verso la conquista del campionato.