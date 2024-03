MotoGP, Marquez sulle libere in Portogallo: “Giornata ok nonostante la caduta”

Il pilota della Ducati Gresini Marc Marquez ha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine del venerdì del Gran Premio del Portogallo, in scena sul tracciato di Portimao: “La giornata è stata molto positiva e sono contento, nonostante la scivolata alla curva 5. Abbiamo lavorato bene soprattutto nella practice e con la gomma usata il passo era buono. Domani proverò a fare un altro step: so dove devo crescere“. Lo spagnolo ha proseguito: “La pista ha fatto un grande step dalle PL1 alla practice e penso che domani migliorerà ancora. Al momento voglio rimanere tra i primi, quindi in top 5, così da divertirmi di più in moto. Vediamo cosa succederà domani: sicuro Bagnaia e Martin saranno in crescita rispetto ad oggi. Sto crescendo nella confidenza con la moto e anche il team e il mio capotecnico stanno iniziando a conoscermi meglio“. Infine, Marquez ha parlato delle proprie condizioni fisiche: “Il mio braccio ha quattro operazioni, ma lavora bene, anche su una pista così fisica come quella di Portimao. Sono contento di come sto fisicamente e questo mi dà maggiore confidenza“.