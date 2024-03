Atalanta, noie muscolari per De Ketelaere con il Belgio

La pausa delle nazionali non porta buone notizie all’Atalanta. Come riportato dalla nazionale belga in un comunicato, Charles De Ketelaere ha infatti accusato in allenamento delle noie muscolari, in particolare un risentimento agli adduttori che lo costringerà a saltare l’amichevole dei “Diavoli Rossi” con l’Irlanda, in programma domani alle ore 18:00. De Ketelaere non è partito con la squadra alla volta di Dublino, tuttavia al momento non lascerà il gruppo di Domenico Tedesco. Il trequartista sarà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore al fine di valutare l’entità del problema, che se dovesse rivelarsi lieve lo renderebbe convocabile per la partita di martedì contro l’Inghilterra.

C’è comunque ansia a Bergamo per le condizioni del belga. Il 23enne nativo di Brugge è letteralmente esploso alla corte di Gian Piero Gasperini dopo le tante difficoltà incontrate al Milan nello scorso campionato. Con la Dea, De Ketelaere ha infatti collezionato 34 presenze in stagione, condite da 10 gol e 7 assist, diventando una pedina fondamentale dello scacchiere nerazzurro. Un’arma importante dunque nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League e per i sogni di gloria dell’Atalanta in Europa League, competizione nella quale gli orobici hanno raggiunto i quarti di finale.