Palermo, Corini: “Bilancio positivo sul ritiro pre stagionale”

Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha parlato alla fine della partita amichevole vinta 3-0 contro il Trento: “Abbiamo disputato una partita di qualità, contro un avversario che aveva fatto molto bene nello scorso campionato. Abbiamo iniziato soffrendo, poi abbiamo trovato le distanze e abbiamo sviluppato un ottimo gioco. Siamo andati in controllo e fatto tre gol, mi è piaciuto anche lo spirito e l’applicazione di chi è entrato nel secondo tempo”.

E su Edoardo Soleri ha dichiarato: “Ha provato a restare in campo ma ha subito una distorsione alla caviglia, sarà rivalutato nelle prossime ore. Speriamo di poterlo recuperare presto”. Corini si dichiara anche soddisfatto del rendimento dei nuovi arrivati. “Si sono integrati molto bene. Hanno trovato terreno fertile, questo è lo spirito che vogliamo coltivare, perché sappiamo bene quanto sia importante il gruppo in un campionato difficile e complicato come quello di Serie B”.