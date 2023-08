MotoGP, Marquez: “Approccio sbagliato ma pronti a lottare per il titolo”

Marc Marquez si prepara a tornare in moto, pronto per il circuito di Silverstone. “Durante l’estate mi sono rimesso in sesto dopo la caduta di Assen. Honda? Sta lavorando forte, ma in Giappone hanno deciso di riprendere la stagione con la stessa moto. C’è un nuovo pacchetto aerodinamico, ma non è stato ancora omologato. Sono qui col team, per lavorare in ottica futura”. L’approccio al mondiale non è stato corretto, in questa stagione non siamo pronti a lottare per il titolo ed a vincere delle gare. Dobbiamo essere più realisti con un approccio diverso e migliorare tutti insieme, team e pilota”.