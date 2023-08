Fiorentina, Sky Sport: Castrovilli ceduto al Bournemouth, operazione da 12 milioni più bonus

La Fiorentina è attivissima in queste ore di calciomercato e, dopo aver ufficializzato l’arrivo del centrocampista Gino Infantino dal Rosario Centrale e l’imminente annuncio del difensore Yerry Mina, ha completato anche un’importante cessione. Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, infatti, il club viola ha chiuso l’operazione per la cessione di Gaetano Gastrovilli al Bournemouth per una cifra complessiva di 12 milioni di euro più bonus. Il giocatore dovrebbe partire domani per l’Inghilterra, in modo tale da sostenere le visite mediche con i rossoneri e firmare il nuovo contratto.