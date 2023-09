Il pilota spangolo della Honda in MotoGP, Marc Marquez, ha parlato del suo futuro, ancora molto incerto. Ecco le sue parole: “Ho tre possibilità per il mio futuro. Ho tre possibilità per il 2024, in Giappone saprete”. Possibile che queste 3 possibilità siano: 1) andare in Ducati, guidando una satellite, 2) restare in Honda e 3) star fermo un anno.