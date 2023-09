90 anni Pietrangeli: “Gli auguri di Mattarella fanno un certo effetto”

La leggenda dello sport italiano, Nicola Pietrangeli, ha parlato all’Ansa uscendo dalla sala Giunta del Coni dopo aver ricevuto una targa ricordo dello sport italiano in occasione dei suoi 90 anni dal presidente del comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò. Ecco le sue parole: “Alle 12.30 squilla il telefono, ero in un negozio e sbagliando metto in vivavoce e sento “qui è il Quirinale”. Mi hanno guardato tutti pensando che fosse uno scherzo, poi mi hanno passato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e devo dire che ricevere i suoi auguri fa una certo effetto. Li avevo tutti i premi del Coni, mi mancava solo questo. Sono onorato e contentissimo di questo premio”.