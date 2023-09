Tennis, ATP Finals Torino: “Lavoriamo per averle per altri 5 anni”

Due mesi esatti, e poi prenderanno il via al Pala Alpitour di Torino le Nitto Atp Finals 2023. A tal proposito, queste le parole del sindaco della città piemontese, Stefano Lo Russo: “Le Atp sono una grande occasione per Torino e una vetrina internazionale importante, per questo cercheremo, come abbiamo fatto per la scorsa edizione, di fare in modo che sia diffuso e coinvolga anche tutta la cittadinanza. Faremo di tutto in collaborazione con Federtennis e Regione per convincere Atp a continuare ad assegnare per altri 5 anni l’evento a Torino. Sappiamo che la concorrenza è agguerritissima ma siamo convinti di avere delle carte da giocare che sono sicuramente la grande capacità organizzativa di questo evento”.

Così invece il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: ”E’ l’obiettivo a cui stiamo lavorando. I grandi eventi portano risorse economiche: le Atp Finals dello scorso anno hanno prodotto oltre 220 mln di euro di ricadute e sulla base dei conteggi fatti dall’Ires, ogni euro investito dal pubblico sugli eventi sportivi rende sette euro e mezzo, questo significa che lo sport non è solo notorietà, blasone e passione, ma è anche economia e posti di lavoro. In questo noi crediamo e continuiamo a investire perché siamo una Regione che, invece di allontanare gli eventi sportivi come avveniva un tempo, se li va a cercare, se li accaparra, li realizza, li porta a compimento e nel caso delle Atp Finals lavora per mantenerli in futuro”.