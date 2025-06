Dal 20 al 22 giugno si svolgono a Misano Adriatico i Campionati Italiani Individuali di Atletica Leggera per la categoria Master su pista.

I Campionati Italiani Individuali di Atletica Leggera per la categoria Master su pista si svolgeranno a Misano Adriatico dal 20 al 22 giugno 2025 che vedranno impegnati ben 1500 atleti. L’evento sarà ospitato dall’Atletica Santamonica Misano e vedrà la partecipazione di atleti master provenienti da tutta Italia in diverse specialità.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.