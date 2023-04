MotoGP, griglia di partenza GP Argentina 2023: risultati e classifica qualifiche, pole per Alex Marquez

La griglia di partenza della sprint race del Gran Premio di Argentina 2023, dove è in corso di svolgimento il secondo weekend del Mondiale di MotoGP: ecco i risultati e la classifica delle qualifiche. Sarà Alex Marquez a partire in pole position grazie a un giro pazzesco proprio all’ultimo tentativo, utilizzando le gomme stick su una pista ancora umida. In prima fila con lui anche Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, beffati proprio nel finale. Scopriamo di seguito la griglia di partenza in vista della sprint race.

Q1 – Sono otto i piloti che hanno preso parte alla Q1, con due posti in palio per la fase successiva e 6 piloti che, dunque, si sono dovuti accontentare delle ultime posizioni nella griglia di partenza per la Sprint Race delle ore 20:00. Tra questi, spiccano Fabio Di Giannantonio (che partirà 14°) e il campione del mondo 2021 Joan Mir (che sarà ultimo, ossia 18°). A farcela, invece, sono stati Alex Marquez e Fabio Quartararo.

Q2 – La Q2, poi, è incredibilmente avvincente ed è Alex Marquez a mettere il naso davanti a tutti, grazie ad un giro stupendo che gli ha permesso di conquistare la prima pole position della sua carriera. Subito dopo, chiudono la prima fila altre due ducati: Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, entrambi soddisfatti nonostante la beffa finale. Seconda fila per Franco Morbidelli, per l’Aprilia di Maverick Vinales e per la Pramac di Johann Zarco. Deludono Aleix Espargaro (9°) e Fabio Quartararo (10°), autore sin qui di un weekend piuttosto anonimo.

MOTOGP – GP ARGENTINA 2023 – GRIGLIA DI PARTENZA



PRIMA FILA

1. Alex Marquez (Gresini Racing Ducati)

2. Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)

SECONDA FILA

4. Franco Morbidelli (Moster Energy Yamaha)

5. Maverick Vinales (Aprilia Racing)

6. Johann Zarco (Prima Pramac Ducati)

TERZA FILA

7. Luca Marini (Mooney VR46 Ducati)

8. Jorge Martin (Prima Pramac Ducati)

9. Aleix Espargaro (Aprilia Racing)

QUARTA FILA

10. Fabio Quartararo (Moster Energy Yamaha)

11. Takaaki Nakagami (LCR Honda)

12. Alex Rins (LCR Honda)

QUARTA FILA

13. Raul Fernandez (RNF Aprilia)

14. Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing Ducati)

15. Brad Binder (Red Bull KTM)

SESTA FILA

16. Jack Miller (Red Bull KTM)

17. Augusto Fernandez (Gas Gas KTM)

18. Joan Mir (Repsol Honda)