Formazioni ufficiali Inter-Fiorentina, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Inter e Fiorentina, sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Con tre sconfitte nelle ultime quattro gare i nerazzurri di Simone Inzaghi sono scivolati al terzo posto. C’è bisogno di una reazione da parte di Lautaro e compagni, ma a San Siro arriva una Fiorentina in un grandissimo momento di forma tra campionato e coppe. Da un lato mancherà Calhanoglu, oltre a Skriniar già infortunato prima della sosta, mentre dall’altro lato non ci sarà Jovic. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 1 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 Correa. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 45 Carboni, 46 Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 2 Dodo, 28 Quarta, 98 Igor, 3 Biraghi; 10 Castrovilli, 38 Mandragora; 11 Ikone, 5 Bonaventura, 8 Saponara; 9 Cabral. A disposizione: 31 Cerofolini, 51 Vannucchi, 4 Milenkovic, 15 Terzic, 16 Ranieri, 22 Gonzalez, 23 Venuti, 33 Sottil, 34 Amrabat, 42 Bianco, 72 Barak, 77 Brekalo, 99 Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano.