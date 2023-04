MotoGP GP Argentina, Bagnaia: “Sprint race? Così è difficile”

“Il settore uno è difficile, ci sono condizioni dove fatico un po’. Essere in prima fila era l’obiettivo più importante ed in curva due ho rischiato molto per entrare”. Queste le dichiarazioni di Pecco Bagnaia, terzo nella griglia del GP di Argentina e nella Sprint Race. “In queste condizioni è difficile. Stamattina c’erano anche un po’ di pozzanghere. Se, invece, la pista è totalmente bagnata è un’altra storia”, ha aggiunto il pilota.