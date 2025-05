E’ stato annunciato che la 69esima edizione del Pallone d’Oro si svolgerà lunedì 22 settembre 2025 e che la lista dei candidati sarà resa nota il 6 agosto.

La 69esima edizione del Pallone d’Oro, il più prestigioso riconoscimento individuale del calcio, si svolgerà lunedì 22 settembre al Théâtre du Châtelet di Parigi. E’ stato annunciato che la lista dei candidati sarà resa nota il 6 agosto. UEFA e Groupe Amaury, proprietario delle società France Football e L’Équipe, collaborano dallo scorso anno per l’organizzazione dell’evento.

La storia del Pallone d’Oro

Istituito nel 1956 e assegnato annualmente dalla rivista specializzata, il Pallone d’Oro premia talento e risultati raggiunti sul campo. Quest’anno ci sono tre nuove categorie riservate alle calciatrici.

L’elenco dei premi

I premi del 2025 includeranno il Pallone d’Oro Maschile e Femminile, il Trofeo Kopa (miglior giovane), il Trofeo Yashin (miglior portiere), il Trofeo Gerd Müller (miglior marcatore tra club e nazionale), il Trofeo Johan Cruyff (miglior allenatore tra club e nazionale), il premio per il Club dell’Anno Maschile e Femminile, e il Premio Sócrates, assegnato dal gruppo L’Équipe in collaborazione con Peace and Sport, per azioni di solidarietà o cause sociali promosse da atleti.

