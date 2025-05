Il Sei Nazioni 2026 si aprirà ufficialmente giovedì 5 febbraio 2026. L’Italia punterà a sorprendere, ma una novità è ufficiale.

Il Sei Nazioni è uno dei tornei di Rugby più duraturo della storia. La sua nascita risale al 1882, con l’edizione del Sei Nazioni 2026 che sarà dunque la n° 132. Un torneo di grande celebrità, che vede scontrarsi attualmente sei nazioni tra le più importanti al mondo per quanto riguarda il rugby.

Le nazioni che si scontrano annualmente sono quelle di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia. La prima, la Francia, è detentrice del torneo, dopo aver trionfato nel Sei Nazioni 2025 grazie alle 4 vittorie ottenute e i 21 punti conquistati (battendo Inghilterra e Irlanda, rispettivamente a 20 e 19 punti conquistati).

Il prossimo anno, il torneo del Sei Nazioni aprirà battenti in Francia, con l’inizio fissato ufficialmente per giovedì 5 febbraio 2026, con la sfida inaugurale tra Francia e Irlanda.

Sei Nazioni 2026: ecco quando esordirà l’Italia. è ufficiale

L’Italrugby, negli anni, ha sempre cercato di fare bene. Negli ultimi anni le cose sembrano migliorare, ma la nazionale italiana non è mai riuscita nella storia a trionfare nel Sei Nazioni. Da dire, però, che nella centenaria storia del Sei Nazioni, l’Italia è subentrata solo nel 2000, quando, all’esordio, riuscì a sconfiggere 34-20 i campioni in carica della Scozia.

Da allora, 25 partecipazioni ma nessuna vittoria, seppur la sola partecipazione può aiutare a migliorare il movimento rugbistico italiano, vista la possibilità di scontrarsi contro veri e propri colossi di questo sport. Le altre, infatti, a fasi alterne, hanno quasi sempre partecipato già da prima del ‘900 al Sei Nazioni (prima denominato Cinque Nazioni).

Giunti all’edizione n° 132, l’Italia si presenta con la voglia di voler fare la storia, seppur le quotazioni siano sempre da outsider rispetto alle ben più quotate avversarie. A dominare nelle vittorie sono Galles e Inghilterra (39), seguite da Francia (27), Irlanda (24) e Scozia (22). Questa, dunque, potrebbe essere un’edizione importante che, eventualmente, potrebbe vedere il sorpasso di Galles o Inghilterra, entrambe ferme e appaiate a quota 39 successi nella storia del torneo.

Di seguito, il calendario dell’Italia per il Sei Nazioni 2026:

I giornata – sabato 7 febbraio, ore 15.10 Italia v Scozia

II giornata – sabato 14 febbraio, ore 15.10 Irlanda v Italia

III giornata – domenica 22 febbraio, ore 16.10 Francia v Italia

IV giornata – sabato 7 marzo, ore 17.40 Italia v Inghilterra

V giornata – sabato 14 marzo, ore 17.40 Galles v Italia





Ogni partita dà 4 punti al vincitore, 2 punti per il pareggio e 0 per la sconfitta. Ci sono però un punto di bonus per la squadra sconfitta con meno di 7 punti di scarto e per la squadra che segna 4 o più mete in una singola partita.