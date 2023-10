MotoGP GP Thailandia, Bagnaia: “Gara divertente. Secondo posto ottimo risultato”

“Sul tentativo di sorpasso all’esterno non so cosa abbiano fatto gli altri due. Fortunatamente ero esterno altrimenti li avrei tirati giù entrambi. Ho frenato fortissimo, ma poi è arrivata una carenata come spesso accade quanto sei all’esterno. Sono partito bene, ma ho preso un paio di carenate. Obiettivamente è stata una gara divertente e sono riuscito a fare un po’ di sorpassi”. Queste le dichiarazioni di Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), ai microfoni di Sky Sport, al termine del Gran Premio di Thailandia, sul circuito di Chang, che lo ha visto piazzarsi secondo alle spalle di Jorge Martin. “Per essere vicino agli altri ho sacrificato qualcosa in gestione, ma purtroppo non riuscivo ad essere incisivo nelle tre accelerazioni principali – ha aggiunto il pilota piemontese, leader della classifica e iridato in carica – Mi è mancato un po’ di spunto, ma il secondo posto è un ottimo risultato. Ho cercato sui dritti di non stare mai in scia per via della temperatura della gomma anteriore”. “Ho fatto tutta la gara con qualcuno davanti ed è stata dura. Il calo della gomma dietro mi impediva di avere spunto in uscita: in questo Martin aveva più vantaggio essendo stato quasi sempre davanti. Quando guardi i nostri weekend ti fa sempre più impressione Martin per la sua esplosività: noi lavoriamo più nell’ombra. A noi è mancata l’esplosività con la gomma media. È un peccato – ha concluso Bagnaia – perché andavamo davvero forte”.