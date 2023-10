F1 GP Messico 2023, nessuna penalità per Verstappen, Hamilton, Russell e Alonso: la spiegazione

Verstappen, Hamilton, Russell e Alonso non penalizzati, Sargeant sì. Questo il riassunto della lunga coda post qualifiche del Gran Premio del Messico, quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Il campione del Mondo della Red Bull, George Russell e lo spagnolo dell’Aston Martin erano stati messi sotto investigazione per essersi fermati all’interno della pitlane, al momento dell’uscita delle macchine.

Su questo punto i commissari hanno sostanzialmente deciso che è meglio fermarsi lì, all’uscita della pit lane, piuttosto che nel settore finale dove è più pericoloso per tutte le altre macchine. E che lavoreranno per trovare una soluzione migliore in futuro, quindi nessuna penalizzazione per tutti.

Niente penalità anche per Lewis Hamilton, finito sotto investigazione per aver ignorato la bandiera gialla. Il pilota britannico sette volte campione del Mondo è riuscito a dimostrare che invece aveva rallentato e che non c’era stata nessuna infrazione. Tutto il contrario di Logan Sargeant che invece ha ricevuto una penalità di dieci posizioni in griglia per aver sorpassato Tsunoda sotto bandiere gialle. Partirà quindi ultimo.