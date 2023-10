Pattinaggio di figura, Grand Prix ISU: Beccari/Guarise e Rizzo al terzo posto a Skate Canada

Nella giornata conclusiva di Skate Canada, la seconda tappa del Grand Prix ISU di pattinaggio artistico svoltasi a Vancouver, sono arrivate le prima medaglie per i colori italiani nell’edizione di quest’anno dell’importante manifestazione internazionale. La coppia di artistico composta da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise ha concluso la competizione al terzo posto, salendo quindi sul gradino più basso del podio al loro esordio nel Grand Prix. Dopo lo splendido secondo posto nello short program di venerdì, i due azzurri sono incappati in diversi errori sui salti del loro programma lungo: Guarise è caduto nell’esecuzione del triplo toeloop, mentre Beccari ha eseguito solamente doppio il salchow che invece doveva essere triplo. Tuttavia, grazie all’ottima qualità dei sollevamenti e all’ottima votazione conseguita nelle componenti del programma, sono riusciti a rimanere davanti alla coppia australiana Golubeva/Giotopoulos per meno di due punti portando quindi a casa la loro prima medaglia. La competizione è stata stravinta dai padroni di casa Stellato-Dudek/Deschamps, che con un libero quasi impeccabile hanno ottenuto il record stagionale e hanno lasciato i secondi classificati Pavlova/Sviatchenko a quasi 30 punti di distacco.

E in chiusura di giornata c’è stata l’entusiasmante rimonta di Matteo Rizzo, che dopo l’ottavo posto nel programma corto di venerdì ha pattinato un libero da oltre 170 punti che forse avrebbe meritato anche qualcosa in più date le difficoltà presentate: l’unico quadruplo loop della competizione, un quadruplo toeloop, altri cinque salti tripli e solamente una sbavatura sul secondo triplo axel gli sono valsi il secondo libero della serata e la conseguente scalata fino alla medaglia di bronzo. Rizzo è rimasto davanti al giapponese Tomono per meno di un punto, ripetendo così il risultato ottenuto a Skate Canada nel 2022. Davanti a lui si sono classificati altri due nipponici: medaglia d’oro per Sota Yamamoto, che nonostante grossi problemi sui due tripli axel è riuscito comunque a mantenere la testa della graduatoria sfruttando i nove punti di vantaggio accumulati durante lo short program sul connazionale Kao Miura, costretto ad accontentarsi della medaglia d’argento.

Nel singolo donne, come da pronostico la vittoria è andata alla campionessa del mondo in carica Kaori Sakamoto, che comincia così con il piede giusto la sua rincorsa alla vittoria finale del Grand Prix per aggiungere questo prestigioso titolo al suo palmares. Con un esercizio tecnicamente senza errori e un punteggio per le componenti del programma che ha nettamente staccato tutte le altre concorrenti, la nipponica ha portato a casa la medaglia d’oro di Skate Canada aggiudicandosi entrambi i segmenti di gara e concludendo con quasi 25 punti di vantaggio sulla seconda classificata, la coreana Chaeyeon Kim. Medaglia di bronzo per un’altra giapponese, Rino Matsuike, che nonostante diversi problemi con il triplo lutz e il triplo flip nel suo esercizio è comunque riuscita a rimanere sul gradino più basso del podio grazie al secondo punteggio della serata nei componenti del programma. L’italiana Lara Naki Gutmann ha concluso la gara al nono posto complessivo, un progresso di due posizioni dopo il deludente undicesimo posto dello short program. Nel libero Gutmann ha esordito con una brutta caduta sul triplo lutz ma poi è riuscita a completare tutti gli elementi del suo esercizio ottenendo una settima posizione nella serata che le ha consentito di recuperare due posizioni nella classifica generale. Nella gara di danza su ghiaccio, che non vedeva nessun italiano impegnato, le coppie che erano nelle prime tre posizioni dopo la danza ritmica di venerdì si sono confermate anche dopo il programma libero. La vittoria è andata ai canadesi Gilles/Poirier che hanno staccato di quasi 10 punti la coppia britannica Fear/Gibson, mentre la medaglia di bronzo è andata ai lituani Reed/Ambrulevicius. Concluse le tappe nordamericane di Skate America e Skate Canada, il Grand Prix ora si sposta in Francia dove il prossimo weekend si terrà il Grand Prix de France all’Angers IceParc di Angers, una cittadina a circa 100 chilometri da Nantes. La competizione inizierà venerdì 3 novembre con il programma corto di tutte le gare: si partirà con il singolo donne alle ore 13.00 per poi continuare con la danza ritmica alle 15.00. Alle 16.45 sarà la volta del singolo maschile e per concludere, alle 18.45, si esibiranno le coppie d’artistico.

I risultati finali:

Singolo donne

1 Kaori SAKAMOTO JPN 226,13

2 Chaeyeon KIM KOR 201,15

3 Rino MATSUIKE JPN 198,62

4 Madeline SCHIZAS CAN 189,91

5 Lindsay THORNGREN USA 189,52

6 Rinka WATANABE JPN 182,08

7 Audrey SHIN USA 177,14

8 Starr ANDREWS USA 174,82

9 Lara Naki GUTMANN ITA 165,73

10 Kaiya RUITER CAN 155,44

11 Sara-Maude DUPUIS CAN 151,95

12 Mae Berenice MEITE FRA 121,13

Danza su ghiaccio

1 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 219,01

2 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 209,55

3 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 192,01

4 Oona BROWN / Gage BROWN USA 187,62

5 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 184,96

6 Eva PATE / Logan BYE USA 181,46

7 Alicia FABBRI / Paul AYER CAN 173,34

8 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 172,52

9 Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS CAN 168,79

10 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 160,61

Coppie di artistico

1 Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS CAN 214,64

2 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 187,78

3 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 181,42

4 Anastasia GOLUBEVA / Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 179,61

5 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER CAN 168,12

6 Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR CAN 166,00

7 Daria DANILOVA / Michel TSIBA NED 165,01

8 Letizia ROSCHER / Luis SCHUSTER GER 137,54

Singolo uomini

1 Sota YAMAMOTO JPN 258,42

2 Kao MIURA JPN 257,89

3 Matteo RIZZO ITA 246,01

4 Kazuki TOMONO JPN 245,12

5 Mikhail SHAIDOROV KAZ 241,65

6 Mark GORODNITSKY ISR 225,35

7 Wesley CHIU CAN 221,54

8 Liam KAPEIKIS USA 220,15

9 Junhwan CHA KOR 216,61

10 Conrad ORZEL CAN 213,12

11 Mihhail SELEVKO EST 210,78

12 Aleksa RAKIC CAN 189,38