MotoGP GP Thailandia 2023, Quartararo: “Tutti hanno più potenza di noi”

“Alla fine facciamo fatica a guidare dietro alle altre moto perché non riusciamo a fare il nostro ritmo. Il passo di ieri e stamattina era veloce. La Sprint la facciamo sempre peggio degli altri. La moto dalla qualifica alla Sprint non cambia. Non so gli altri cosa facciano, ma hanno tutti molta più potenza”. Parla così Fabio Quartararo, pilota Yahama, al termine della Sprint Race del Gran Premio di Thailandia.