Altri cinque anni di Daspo a ultras Juventus leader dei Drughi nell’astigiano

Nuovo daspo di 5 anni per un noto ultras della Juventus, leader dei Drughi di una sezione nell’Astigiano, dopo che dal 2013 al 2018 era stato sottoposto alla medesima misura, disposta all’epoca dal questore di Bergamo, per gli scontri violenti tra i tifosi in una sfida contro l’Atalanta. L’uomo, ora quarantaseienne, leader della sezione astigiana Asti Praia della tifoseria organizzata bianconera, ha ricevuto il provvedimento, come riferisce l’Ansa, in seguito a un’attività informativa svolta dalla Digos della polizia di Torino, seguita poi dall’istruttoria dei colleghi della Digos di Asti.

Di recente, infatti, il tifoso era riapparso allo Juventus Stadium, partecipando anche a delle trasferte. Il gip ha rilevato come costui non avesse tratto alcun insegnamento dal precedente Daspo, rendendosi subito protagonista di episodi violenti. Va ricordato inoltre che il gruppo dei Drughi è stato protagonista dell’inchiesta Last Banner, con condanna in primo grado nel 2021 di alcuni leader per tentata estorsione e associazione per delinquere, con richiesta di conferma in appello l’11 ottobre scorso.