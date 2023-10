Slalom gigante femminile Soelden 2023, risultati e classifica prima manche: Brignone davanti a tutti, Bassino 8ª

Federica Brignone chiude davanti a tutti la prima manche di Coppa del Mondo femminile di sci alpino. A Soelden la 33enne di Milano vola sulle nevi austriache facendo segnare un grande 1:08.77. Mezzo secondo rifilato a Sara Hector, seconda in 1:09.27, e oltre sei decimi a Vlhova, terza in 1:09.40. Qualche errore per Shiffrin, quinta in 1:09.52 dietro a Gut. Marta Bassino controlla ed è ottava in 1:10.02. In top ten anche Mowinckel, sesta in 1:09.90, Gritsch, 1:09.96 e Grenier e Holtmann più staccate in nona e decima piazza. Dentro anche Goggia che, dopo aver ripetuto la manche per la presenza di un guardia porte in pista, si mette in 20ª a 2.80. Non riescono a strappare la qualificazione Melesi, Platino e Curtoni. Errori per Tviberg e Scheib che sono fuori dalle trenta. Alle 13 la manche che assegnerà la prima vittoria della stagione.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO

1. Brignone 1:08.77

2. Hector 1:09.27

3. Vlhova 1:09.40

4. Gut 1:09.50

5. Shiffrin 1:09.52

6. Mowinckel 1:09.90

7. Gritsch 1.09.96

8. Bassino 1:10.02

9. Grenier 1:10.19

10. Holtmann 1:10.38.

20. Goggia 1:11.57

28. Zenere 1:12.07

33. Melesi 1:12.56

38. Platino 1:13.25

47. Curtoni 1:14.37