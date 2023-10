Lecce-Torino, Juric: “Affrontiamo una squadra tosta. Vlasic ko, lunedì fara una tac”

“Il Lecce è partito bene, è una squadra tosta. Corvino è stato abile a trovare giocatori buoni e D’Aversa è un allenatore che apprezzo molto”. Così Ivan Juric in conferenza stampa parla alla vigilia della sfida contro i giallorossi. Un periodo indubbiamente complicato per la formazione granata: “Quando le cose non vanno bene devi trovare nuove soluzioni”, spiega il tecnico che dovrà fare a meno anche di Vlasic: “È svenuto e per legge non può prendere colpi alla testa per una settimana. Lunedì fara una tac”. Notizie non troppo confortanti anche da altri due calciatori: “Zapata potrebbe essere che entri durante la partita, ha lavorato sempre differenziato. Vediamo se riesce a fare la rifinitura oggi. Tameze anche ha lavorato a parte tutta la settimana e sarebbe un rischio metterlo in campo”. Rientra invece il capitano Buongiorno.