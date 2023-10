MotoGP GP Thailandia 2023, Bagnaia: “Qui mi sento estremamente forte, vietate distrazioni”

Dopo gli ultimi due GP in Indonesia e Australia che hanno visto Pecco Bagnaia, non con poca fatica ed un pizzico di bravura e fortuna, allungare il proprio divario tra sé e Jorge Martin in classifica nella corsa al titolo Mondiale, il campione del Mondo in carica, alla vigilia del Gran Premio di Thailandia di questo weekend, ha parlato nella conferenza stampa piloti esponendo le sue impressioni e sensazioni: “É uno dei circuiti con cui ho più feeling con la pista, qui mi sento forte. Penso di poter andare forte sia in gara che in qualifica dove nelle ultime gare ho faticato. Lo scorso anno Martin qui è stato competitivo, mi auguro di riuscire ad andare più forte di lui. Non posso smettere di pensare al campionato nemmeno per un istante, mancano ancora 4 gare e 4 gare Sprint”.