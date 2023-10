Scommesse, Gravina: “Chi sbaglia va recuperato, non solo punito”

“Non possiamo pensare di elogiare le dimensioni del mondo del calcio nella valorizzazione di alcuni aspetti relazionali e sociali e poi pensare solo di punire alcuni ragazzi e di non recuperarli. Io credo che valgano molto di più, rispetto ad un mese di squalifica, 8 mesi di attività di intervento a testimoniare, in maniera vera con i propri comportamenti e quello che hanno vissuto sulla propria pelle. Questo vale più di semplici parole”. Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in merito alla squalifica in arrivo di 10 mesi, più 8 in attività di recupero, inflitta a Sandro Tonali per la vicenda scommesse. “Uefa già informata? Dobbiamo ancora avere l’ok da parte della Procura generale, quindi noi tra oggi e domani pensiamo di definire e poi sicuramente l’attiveremo”, ha spiegato il numero uno della Figc.