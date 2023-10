MotoGP GP Thailandia 2023, Bezzecchi: “Ora mi sento bene, credo ancora nel Mondiale”

Nella conferenza stampa piloti della vigilia del Gran Premio di Thailandia, il pilota della Mooney VR46 Marco Bezzecchi, ha parlato della sua condizione fisica dopo l’operazione alla clavicola: “Ho tolto i punti e la pelle non mi tira più, mi sento bene. In Indonesia é stata una sofferenza, in Australia ho dovuto stringere un po’ i denti.”

Il pilota italiano, ha poi parlato delle aspettative per la gara sul circuito di Chang e della situazione in classifica: “Devo gestire il dolore e provare a spingere, spero di essere competitivo. É un tracciato che mi piace molto, qui ho fatto la mia prima pole. Su questa pista sono molto importanti le frenate e le staccate, e sotto questo aspetto quest’anno sono migliorato molto. Per il Mondiale non mollo, ma Pecco e Martin in questo momento sono lontani. Nelle ultime gare ho provato a non mancare a nessun appuntamento nonostante l’infortunio ma non mi è stato possibile tenere il loro passo”.