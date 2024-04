MotoGP GP Spagna, Marquez: “All’inizio ero rigido, poi ho recuperato”

Il pilota del Team Ducati Gresini Marc Marquez ha parlato al termine del GP di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, concluso al secondo posto: “È stata una gara molto importante per me. All’inizio della corsa ero molto rigido, visto le precedenti cadute: per questa ragione, ho perso qualche posizione. Avevo, però, la velocità per tornare su e lottare con Bagnaia. Ho cercato di passare Pecco all’interno, ma lui è stato fortissimo negli ultimi giri. Sono comunque felicissimo per il podio. Non importa cosa sia accaduto in passato: io lotterò sempre fino alla fine“.