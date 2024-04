Inter, Farris: “Da tre anni lottiamo per qualsiasi obiettivo e lotteremo ancora”

“Sono tre anni che questa squadra lotta per qualsiasi obiettivo. Il primo anno ci è stato portato via qualcosa che potevamo portare a casa, ma è uno scotto che abbiamo pagato noi come staff. Quest’anno siamo stati ripagati da tutto quello che è stato il passato. Oggi c’era un’atmosfera da brividi“. Queste le parole di Massimiliano Farris, l’allenatore in seconda dell’Inter, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino. Dopo il match contro il Toro è, infatti, partita la festa Scudetto per il club nerazzurro. “Ci teniamo a ringraziare il Torino, la dice lunga sulla sportività e sul cambio di mentalità – sottolinea il tecnico nerazzurro in riferimento al pasillo de honor prima del match -. L’altro complimento va alla terna arbitrale, in un clima di festa non hanno sbagliato nulla“. Infine, Farris è tornato sulla sua squadra: “Sono tanti anni che lavoriamo insieme, siamo un gruppo che cerca soluzioni, questa squadra potrà lottare per vincere e togliersi altre soddisfazioni“.