MotoGP, Gp Spagna 2024. Martin vince la sprint: “Gara complicata, domani sarà diverso con l’asciutto”

Jorge Martin ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Spagna, andata in scena sul circuito di Jerez e valida per il Mondiale MotoGP 2024. Lo spagnolo della Ducati Prima Pramac ha parlato a caldo subito dopo il traguardo: “Non ho mai messo di spingere, anche se è stata una sprint molto complicata con condizioni insidiose della pista – ha spiegato Martin – Anche quando Marquez mi ha recuperato non ho mollato, sicuramente domani le condizioni saranno diverse e con l’asciutto sarà tutta un’altra gara.”

Chi ha approfittato di errori e cadute è Pedro Acosta, che alla fine acciuffa un secondo posto insperato: “Sapevamo di non avere il passo dei primi in griglia, nelle qualifiche abbiamo faticato ma poi in gara sono partito bene – afferma il pilota del team Ktm GasGas – Le condizioni erano difficili, c’era una grande chiazza di bagnato in curva 5 e curva 6 e lì non era semplice riuscire a controllare il posteriore.” Podio completato da Fabio Quartararo, capace di una prestazione clamorosa risalendo dalla ventitreesima posizione: “Ho fatto una grandissima gara – conferma il francese della Yamaha – Sono contento di aver fatto il primo podio dell’anno, questa è una pista speciale per me e spero di riuscire a divertirmi anche domani facendo un’altra grande gara.”