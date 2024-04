MotoGP, pagelle sprint GP Spagna: trionfa Martin, sorpresa Quartararo

La caotica gara sprint del Gran Premio di Spagna vede Jorge Martin siglare il successo della giornata davanti a Pedro Acosta e a Fabio Quartararo, complici le cadute numerose nelle ultime tornate e la scivolata di Marc Marquez mentre era in testa alla classifica. Tra i tanti DNF, c’è anche quello di Francesco Bagnaia, vittima di un incidente di gara con Brad Binder

MARTIN: 9.5

Jorge Martin corre bene sin dal primo giro, prendendo la testa della corsa su Brad Binder. Successivamente, Marc Marquez supera il connazionale, ma lo scudiero Prima Pramac si mantiene lucido e approfitta della scivolata dell’avversario per tornare in testa. Martin vanta ora quasi trenta punti di vantaggio sul secondo classificato nel ranking generale.

ACOSTA: 9

Una buona prestazione per Pedro Acosta, che appare sul podio della gara sprint di casa. Lo spagnolo della GasGas coglie al balzo l’opportunità data dalla multipla caduta di Binder, Bastianini e Alex Marquez per aggrapparsi alla seconda posizione. Al momento, Acosta è secondo anche nella classifica piloti.

QUARTARARO: 8.5

Fabio Quartararo riappare sul podio dopo tempo e in una stagione complessa per la Yamaha. Il pilota francese approfitta delle numerose cadute per scalare la classifica e durante l’ultimo giro resiste con tenacia agli assalti di Daniel Pedrosa, riuscendo così a strappare una terza posizione.

PEDROSA: 8.5

Buona gara di Daniel Pedrosa, che – come altri – riesce ad arrampicarsi lungo la classifica e a lottare per il podio. Nonostante gli sforzi sul finale, il pilota non riesce a superare Quartararo e termina la propria gara in quarta posizione.

MARQUEZ: 7

La gara di Marc Marquez si apre in modo assolutamente positivo, con lo spagnolo che conquista la testa della classifica e scappa via. Sul finale però la sua Gresini scivola su un punto umido e il numero 93 deve ricostruire la sua sprint da zero, concludendo poi in zona punti.