Mutua Madrid Open 2024: programma, orari e ordine di gioco domenica 28 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Masters 1000 e Wta di Madrid per la giornata di domenica 28 aprile. Inizia il terzo turno in campo maschile, dove tornano in campo Carlos Alcaraz e Holger Rune, anche Rublev e Zverev. Numerose big protagoniste anche nel femminile, dalla campionessa in carica Sabalenka a Rybakina, passando per Vondrousova e Collins. L’unica tennista azzurra a scendere in campo sarà Jasmine Paolini, opposta alla francese Caroline Garcia. Di seguito il programma completo.

MANOLO SANTANA STADIUM

Ore 11:00 – Sherif vs (4) Rybakina

Non prima delle 12:30 – (7) Rublev vs (27) Davidovich Fokina

Non prima delle 16:00 – Seyboth Wild vs (2) Alcaraz

Non prima delle 20:00 – (WC) Montgomery vs (2) Sabalenka

a seguire – (PR) Shapovalov vs (4) Zverev

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

Ore 11:00 – (24) Griekspoor vs (11) Rune

Non prima delle 13:00 – (20) Pavlyuchenkova vs (10) Kasatkina

a seguire – (7) Vondrousova vs Andreeva

a seguire – (21) Garcia vs (12) Paolini

a seguire – (15) Paul vs (21) Cerundolo

STADIUM 3

Ore 11:00 – (13) Humbert vs (23) Struff

a seguire – Putintseva vs Dolehide

a seguire – (8) Hurkacz vs Altmaier

a seguire – (18) Baez vs (12) Fritz

a seguire – (13) Collins vs (Q) Cristian

COURT 4

Ore 11:00 – Krueger vs (Q) Bejlek