Atletico Madrid, The Athletic: l’Al Alhi pronto ad acquistare Llorente

L’Al Alhi non si ferma e si mette a caccia di un nuovo possibile acquisto. Secondo quanto riportato dal ‘The Athletic’, la squadra saudita sarebbe ormai vicina a chiudere le trattative per Marcos Llorente, il centrocampista iberico dell’Atletico Madrid. Sembrerebbe infatti che le due società si sia già trovato un accordo per il cartellino, che dovrebbe aggirarsi sui 23 milioni di euro. Llorente rappresenterebbe una degna alternativa di Marco Verratti, dato che i colloqui tra l’Al Alhi e il PSG sembrano essersi conclusi senza niente di fatto, con i parigini che chiedono almeno 30 milioni. I sauditi, in questa sessione di mercato, hanno già comprato Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Roberto Firmino e Allan Saint-Maximin.