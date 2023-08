Scamacca a Roma per le visite mediche: “Sono prontissimo. Forza Atalanta”

Gianluca Scamacca è pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia dell’Atalanta. Accostato prima alla Roma e poi all’Inter, il centravanti alla fine ha scelto di sposare il progetto tecnico della squadra di Gasperini, la prima a risolvere l’impasse della trattativa con il West Ham. La Roma inizialmente proponeva un prestito con diritto di riscatto, lontano dalle richieste dei londinesi. Distanza anche con l’offerta dei nerazzurri. Alla fine sono i bergamaschi ad aggiudicarsi il centravanti ex Sassuolo, che torna in Italia dopo una stagione tra luci e ombre. “Sono prontissimo, forza Atalanta”, le prime parole di Scamacca appena arrivato a Roma per sottoporsi alle visite mediche con l’Atalanta.