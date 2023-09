MotoGP GP San Marino Misano 2023, Bezzecchi: “Non sono al top, ma lotterò”

“A Barcellona sono caduto ed ho sentito tanto dolore al pollice della mano sinistra. Con l’adrenalina ho corso ugualmente ma non avevo scelto la gomma anteriore giusta. A casa ho fatto qualche verifica, non c’è stato nulla di serio, solo brutti colpi. I muscoli della mano sono molto contratti, è difficile tenere il manubrio stretto. Faccio fisioterapia 3-4 volte al giorno. Oggi abbiamo fatto un bel progresso rispetto a ieri ma sono anche ottimista per domani”. Queste le parole di Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46), nella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di San Marino. “Sarà dura, la pista comporta un impegno fisico non indifferente anche quando stai bene normalmente – confessa – A livello fisico mi sento bene e mi sento pronto per lottare come meglio posso fare. Da ragazzino vedevo il Gp dal prato, sia al Mugello che qui a Misano. Bei ricordi, perchè ora correre qui è fantastico. Avrò una tribuna di tifosi con le magliette numero 72. Sono felicissimo per me e per i fan”.